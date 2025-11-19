Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

CAF Awards 2025 : Achraf Hakimi remporte le Ballon d’Or africain



CAF Awards 2025 : Achraf Hakimi remporte le Ballon d’Or africain
Nominé dans les trois finalistes, le marocain Achraf Hakimi remporte le Ballon d’Or africain. Le latéral droit du PSG a été récompensé à l’issue de la cérémonie de remise du trophée qui s’est tenue chez lui à Rabat, au Maroc.
 
Le défenseur devance l’égyptien Mohamed Salah et le nigérian Victor Osimhen. Achraf Hakimi méritait complètement ce titre, lui qui a remporté la Ligue des Champions avec le PSG, en étant de surcroit un acteur majeur.
 
Hakimi avait scoré en finale contre son ancien club l’Inter Milan. Ce qui portait à trois son total de réalisations lors de cette campagne de C1. Avec le Maroc, le capitaine a confirmé son statut de leader avec une réalisation et trois assists en six sélections cette année 2025.
 
 
Achraf Hakimi devient aussi le premier joueur de Ligue 1 à remporter le Ballon d’Or africain depuis un certain El-Hadji Diouf en 2001. le sénégalais évoluait au RC Lens.
 
Autres articles

Moussa Ndongo

Mercredi 19 Novembre 2025 - 21:00


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter