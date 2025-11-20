CAF Awards 2025 : Tabara Mbodji élue meilleure arbitre féminine de l'année

La Sénégalaise Tabara Mbodji a été élue meilleure arbitre féminine de l’année lors des CAF Awards 2025. Cette distinction vient récompenser ses performances exceptionnelles sur le terrain et son professionnalisme.
Un honneur qui place le Sénégal à l’honneur et confirme le talent de Tabara Mbodji dans le monde de l’arbitrage.
Autres articles
-
CAF Awards 2025: Ghizlaine Chebbak, meilleure joueuse africaine de l’année
-
Classement FIFA : le Sénégal recule d’une place, le Maroc aux portes du top 10
-
CAF Awards 2025 : Yassine Bounou élu meilleur gardien africain de l’année
-
CAF Awards 2025 : Achraf Hakimi remporte le Ballon d’Or africain
-
Foot : Haïti et Curaçao se qualifient pour le Mondial 2026 dans une nuit de folie