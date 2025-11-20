CAF Awards 2025 : Tabara Mbodji élue meilleure arbitre féminine de l'année

Un honneur qui place le Sénégal à l’honneur et confirme le talent de Tabara Mbodji dans le monde de l’arbitrage.

‎La Sénégalaise Tabara Mbodji a été élue meilleure arbitre féminine de l’année lors des CAF Awards 2025. Cette distinction vient récompenser ses performances exceptionnelles sur le terrain et son professionnalisme.