CAF Awards 2025 : Tabara Mbodji élue meilleure arbitre féminine de l'année



‎La Sénégalaise Tabara Mbodji a été élue meilleure arbitre féminine de l’année lors des CAF Awards 2025. Cette distinction vient récompenser ses performances exceptionnelles sur le terrain et son professionnalisme.
 
 Un honneur qui place le Sénégal à l’honneur et confirme le talent de Tabara Mbodji dans le monde de l’arbitrage.
 
Moussa Ndongo

Jeudi 20 Novembre 2025 - 01:45


