CAF Awards 2025 : Yassine Bounou élu meilleur gardien africain de l’année

Yassine Bounou a été récompensé en remportant le trophée de meilleur gardien africain de l’année ce mercredi aux CAF Awards, le deuxième de sa carrière. Le gardien de Al Hilal devance ainsi Munir Mohamedi et le Sud-africain Ronwen Williams.
