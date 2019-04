CAN 2019 : avec beaucoup d’humilité, le Sénégal ira très loin, selon Omar Daf

Dans un entretien accordé au quotidien sportif Record, l’ancien assistant du sélectionneur national, Aliou Cissé, Omar Daf, a laissé entendre qu’avec beaucoup d’humilité, cette équipe du Sénégal ira très loin et fera parler d’elle, à la CAN 2019 en Egypte.



« On voit une équipe qui a du caractère, qui se bat chaque match. Il faut continuer de travailler avec beaucoup d’humilité en se disant que les échéances qui vont arriver seront très importantes. Si on continue sur cette lancée, cette équipe ira très loin et fera parler d’elle », a dit l’ancien défenseur des Lions.



Selon Daf, la Coupe d’Afrique est promise à toutes les équipes qui sont qualifiées. Le Sénégal bien qu’il fait parti des meilleurs, mais il n’y a pas de favori. Toutes les compétitions sont égales. C’est pour ça que je dis qu’on va y aller avec beaucoup d’humilité.



Daf a appelé les Sénégalais à être davantage derrière cette équipe, et qu’ils continuent à la soutenir. « Je pense qu’en unissant nos forces, on peut gagner ce trophée. Il faut que tous les Sénégalais unissent leurs forces afin d’y arriver. On en a les moyens, on a une très b elle équipe. Il faut juste rester concentré et uni », a-t-il conseillé.