CAN 2019: la Mauritanie s’offre le Burkina Faso en éliminatoires

L’équipe de Mauritanie a battu celle du Burkina Faso, en éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2019, ce 8 septembre 2018 à Nouakchott. Avec 6 points pris en deux matches, les Mauritaniens sont bien partis dans le groupe I.



La Mauritanie a-t-elle fait un grand pas vers sa première participation eh phase finale de la Coupe d’Afrique des nations, ce 8 septembre 2018 à Nouakchott ? Il reste certes encore quatre matches aux Mauritaniens, dont une double confrontation face aux Angolais en octobre, pour décrocher leur place à la CAN 2019. Mais leur victoire 2-0 face aux Burkinabè, quinze mois après un succès 1-0 au Botswana, les place en première tête du groupe I, avec 6 points pris en deux rencontres.



Ce résultat, les « Maourabitounes » l’ont obtenu grâce à des réalisations coup sur coup d’Ismaël Diakité (35e) et de Khassa Camara (37e), mais surtout à l’incroyable fébrilité de la défense burkinabè. Sur le premier but notamment, le gardien Hervé Koffi veut dégager le ballon loin mais la balle heurte le dos du défenseur Bakary Koné ce qui permet à Diakité de se jouer d’un portier tentant de rattraper son erreur avec un plongeon pathétique.



Pour les Burkinabè, ce revers n’a cependant rien de rédhibitoire même s’ils seraient bien inspirés de faire le plein de points face aux Botswanais, lors des troisième et quatrième journées.