CAN 2019: les supporteurs algériens boycottent la rencontre face à la Gambie

Le stade de Mustapha-Tchaker de Blida va sonner creux. Une première dans un pays où l’équipe nationale déchaîne les passions et où le stade Mustapha-Tchaker déborde d'engouement à chaque rencontre. D’habitude, l’enceinte se remplit des heures à l’avance.

Cette fois, plusieurs appels ont été lancés sur les réseaux sociaux pour boycotter la rencontre. C’est sous le hashtag #KhalouhFaragh (laissez-le vide) que les internautes ont lancé la campagne.





« Le peuple algérien est actuellement occupé »

« L’avenir de notre pays est plus important qu’un match de football. Le peuple algérien est actuellement occupé », peut-on lire sur les messages partagés sur les réseaux sociaux. Jeudi 21 mars, la radio algérienne avait annoncé que seuls 150 billets sur 22000 proposés à la vente avaient trouvé preneurs.

Le derby entre le Mouloudia Club d'Alger (MCA) et son rival de l'Union sportive de la Médina d'Alger (USMA) avait été boycotté par les supporters le 14 mars dernier. Le Stade du 5 Juillet (80 000 places), où se déroulait cette rencontre de Championnat était à 90 % vide. Le traditionnel derby algérois entre les deux clubs du quartier populaire de Bab el Oued avait pourtant été avancé d’une journée pour éviter de coïncider avec les manifestations populaires massives du vendredi.