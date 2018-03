CAN 2021-Cote d’Ivoire: les stades livrés en 2020

Pays-hôte de la CAN 2021, la Côte d’Ivoire vient de dévoiler son calendrier prévisionnel pour la construction/rénovation des infrastructures.



« Les travaux doivent commencer au mois d’avril. Ils auront une durée de 24 mois. C’est pour dire qu’en juin ou juillet 2020, ces stades doivent être livrés », a annoncé le Ministre des Sports et des Loisirs, Albert François Amichia, dans des propos rapportés par le site Sport-ivoire.ci.



Il s’agira de construire trois stades à San-Pedro, Yamoussoukro et Korhogo et de réhabiliter celui de Bouaké.