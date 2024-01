CAN 2023 – Cap-Vert vs Mauritanie : duel entre « Requins » bleus et Mourabitounes

Le Cap-Vert, premier du groupe B, affrontera en huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, ce lundi à 17h00, la Mauritanie, troisième du groupe D.



Le Cap-Vert est sans doute l'une des équipes les plus surprenantes depuis le début de cette CAN. Dans un groupe B, composé du septuple champion d'Afrique, l'Égypte, le Ghana, quatre fois vainqueur de la Coupe d'Afrique, et le Mozambique, les « Requins » bleus se sont illustrés de la plus belle des manières. Vainqueur du Ghana (2-1), du Mozambique (3-0) et un match nul contre les Pharaons d'Égypte (2-2), le Cap-Vert (7 pts+4) a fini premier de son groupe.



Éliminé en huitième de finale lors de la CAN 2021, au Cameroun par le Sénégal, futur vainqueur de la Coupe d'Afrique, les hommes de Pedro Leitão Brito espèrent cette fois-ci passer au tour suivant face à une équipe Mauritanienne, qui est à leur portée.



Les « Requins » bleus, qui en sont seulement à leur 4e participation en phase finale de CAN, ont réussi à atteindre les quarts de finale seulement en 2013.



La Mauritanie (3 pts-1) va découvrir pour la première fois de son histoire les 8es de finale en trois participations en phase finale.



Lors de sa phase de poule, la Mauritanie, logée dans la poule D, avait démarré la compétition avec deux défaites devant le Burkina Faso (1-0) et l'Angola (3-2), avant d'éliminer l'Algérie (1-0).

Miraculés, les hommes d'Amir Abdou vont tenter de décrocher pour la première fois une place de quart de finaliste face à une équipe cap- verdienne bien huilée.



Le vainqueur de ce match affrontera en quart de finale le vainqueur du match Maroc / Afrique du Sud, le samedi 3 février à 20h00 au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro.





Programme 8es de finale



Lundi 29 janvier 2024



17h00 Cap-Vert / Mauritanie