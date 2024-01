CAN 2023 : Guinée – Gambie, derby sous haute tension

La Guinée et la Gambie vont s'affronter ce vendredi, dans un derby comptant la deuxième journée du groupe C, au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro.



C’est une deuxième journée très importante pour ces deux sélections qui ont connu des fortunes diverses lors de leur entrée en lice dans cette compétition africaine. La Guinée n'a pas baissé le pied et est parvenue à accrocher le point du nul face au Cameroun (1-1).



Le Syli compte faire mieux lors de sa deuxième rencontre face aux Scorpions. Ces derniers auront à cœur de rectifier le tir face à la Guinée après la raclée (3-0) subie face au Sénégal.



Touché en pleine préparation de la CAN, le serial-buteur guinéen Serhou Guirassy espère être d'attaque contre la Gambie. S’il n'est pas opérationnel, le sélectionneur Kaba Diawara pourra compter sur la belle forme de Mohamed Bayo, buteur face au Cameroun.



Du côté de la Gambie, Ebou Adams est suspendu pour ce derby après son expulsion face au Sénégal, consécutive à une faute sur le phénoménal Lamine Camara.



Les Scorpions attendront beaucoup de leur leader technique Musa Barrow, pour sortir la tête de l'eau dans cette CAN.





Programme 2e journée



Vendredi 19 janvier 2024



17h00 Sénégal/ Cameroun

20h00 Guinée/ Gambie