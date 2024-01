CAN 2023 - Rigobert Song : " le Cameroun a toujours été au-dessus du Sénégal mais..."

Le Sélectionneur du Cameroun, Rigobert Song, a promis de mettre en place une tactique pour venir à bout l’équipe du Sénégal dans ce duel de « Lions » de la deuxième journée du groupe C de la Coupe d’Afrique des nations (CAN).



« Demain (vendredi), vous verrez une autre image de nous. Nous allons retrouver notre sens d’efficacité. Ce sera un match à la dimension de l’équipe. Lorsque nous nous retrouvons dans ce genre de situation, nous sommes confiants », a-t-il dit lors de la conférence de presse en compagnie de son ailier gauche, Georges-Kevin Nkoudou, à la veille du match de la deuxième journée du groupe C contre le Sénégal.



« Ce deuxième match est important pour nous. Nous avons fait tous les correctifs pour mettre en place une tactique qui va nous permettre de sortir de cette rencontre avec une victoire », a-t-il ajouté.

Le technicien camerounais a admis que son équipe n’a plus droit à l’erreur.



« Nous allons tout faire pour prendre ces trois points. Nous savons ce qu’il faut faire. Nous ne ferons plus les mêmes erreurs. Vous verrez une autre image de nous. C’est un match de jouer contre le Sénégal. Cela va nous permettre de nous remettre dans la compétition », a-t-il promis.



Revenant sur l’historique des confrontations entre le Sénégal et le Cameroun, Song indique que le Cameroun a toujours pris le dessus tout en reconnaissant les prouesses de l’équipe d’Aliou Cissé.



« Historiquement, sauf si je n’ai pas une bonne mémoire, combien de fois on a joué contre le Sénégal ? On a vu ce qui s’est passé… On a toujours été au-dessus du Sénégal. Mais les années ont changé. On voit autre chose aujourd’hui. Il faut être honnête, le Sénégal a une très belle génération avec l’équipe qu’a Aliou Cissé depuis très longtemps. J’ai beaucoup d’estime et de respect pour le bon travail qu’il fait. Mais on reste les Lions Indomptables avec plus d’étoiles que cette équipe en Afrique. On a une pression d’être toujours au-dessus de tout et, demain, cela va se confirmer », a fait savoir le sélectionneur des « Lions » Indomptables.



Le Sénégal a remporté son premier match contre la Gambie (3-0). Le Cameroun s’est contenté d’un nul (1-1) face à Guinée.



Le duel de « Lions » est prévu ce vendredi à 17h00 GMT, au Stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro.