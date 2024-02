CAN 2023 : des affiches alléchantes en quarts de finale

Les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies, Côte d'Ivoire 2023 promettent des rencontres intéressantes.

Les huitièmes de finale ont offert des matchs passionnants et des chocs, laissant certains favoris sur le carreau. Parmi ceux-ci, le champion en titre, le Sénégal et le demi-finaliste de la Coupe du monde 2022, le Maroc.



Présentation des affiches des quarts de finale de la CAN CAF TotalEnergies 2023.



Nigéria - Angola

Les Super Eagles affronteront l'Angola dans le premier quart de finale de la CAN CAF TotalEnergies, Côte d'Ivoire 2023, le vendredi 2 février au célèbre Stade Félix Houphouët-Boigny.

L'Angola espère poursuivre son conte de fée contre l'un des favoris du tournoi, le Nigeria.

La charnière défensive solide du Nigeria composée de William Troost - Ekong, Calvin Bassey et Semi Ajayi sera mise à rude épreuve par les attaquants angolais Jacinto Dala, Gilberto et Mabululu lors de ce match.

Le match se jouera au Stade Félix Houphouët-Boigny le vendredi 2 février.





RD Congo vs Guinée

La RD Congo, qui n'a pas encore gagné un match dans la compétition, sera face à la Guinée en quarts de finale.

Mohamed Bayo a été deux fois le sauveur de la Guinée dans cette CAN CAF TotalEnergies Côte d'Ivoire 2023. Il a marqué contre le Cameroun pour aider son équipe à décrocher son premier point de la compétition avant de s’illustrer à nouveau contre la Guinée équatoriale en huitièmes de finale.

En se souvenant du CHAN 2009 remporté en Côte d’Ivoire, la R.D. Congo va tout donner contre une équipe guinéenne tout aussi motivée.



Le match se jouera le vendredi 2 février au Stade Olympique Alassane Ouattara d'Abidjan.



Mali vs Côte d’Ivoire

Hôte de la compétition, la Côte d’Ivoire a réalisé une solide performance en éliminant le champion en titre, le Sénégal, aux tirs au but, en huitièmes de finale.



Les Eléphants se sont rachetés de la plus belle des manières après une phase de poules décevante marquée par deux défaites face au Nigéria (0-1) et contre la Guinée Equatoriale (4-0).

La Côte d'Ivoire qui n'a marqué qu’une seule fois et sur penalty lors de ses trois derniers matchs espère se rattraper avec le retour de Sébastien Haller en attaque.



Le Mali, malgré une performance fragile en phase de groupes, a montré un bien meilleur visage contre le Burkina Faso en huitièmes de finale.

Le match aura lieu le 3 février au Stade de la Paix à Bouaké.



Cap-Vert Vs Afrique du Sud

Le Cap-Vert, invaincu, affrontera l'Afrique du Sud qui a éliminé le Maroc, demi-finaliste de la Coupe du monde 2022, en huitièmes de finale.

Les Requins bleus ont connu un parcours limpide tout au long de la compétition contrairement à l'Afrique du Sud qui n’a pas été régulière dans ses résultats.



Hugo Broos comptera sur Evidence Makgopa, Percy Tau et Themba Zwane pour tenir le coup contre le Cap-Vert.



Depuis le début de la compétition, le Cap-Vert a affronté des pays expérimentés, réussissant à se frayer un chemin.

Le match aura lieu le 3 février 2024 au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro.





Avec CAFonline