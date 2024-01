CAN 2023 : l’Égypte arrache le nul face au Ghana mais perd Mohamed Salah

Dans un match animé, l’Égypte et le Ghana se quittent sur un nul (2-2) qui n’arrange vraiment personne. Les deux équipes joueront une finale pour la qualification lors de la dernière journée.



Après le premier choc du jour entre la Côte d’Ivoire et le Nigéria (0-1), la CAN 2023 nous offrait un nouveau choc opposant l’Egypte et le Ghana. Les deux équipes n’avaient pas d’autres choix que de prendre les trois points dans ce match. Les Ghanéens s’étaient inclinés face au Cap-Vert (1-2) lors de la première journée alors que l’Égypte avait été accrochée à la surprise générale par le Mozambique (2-2).



Pour ce match, Rui Vitoria misait évidemment sur Mohamed Salah pour mener les siens avec l’attaquant de Nantes Mostafa Mohamed alors que le Ghana pouvait compter sur le retour de Mohamed Kudus dans le onze de départ.



En première période, les deux équipes s’observaient sans réellement se découvrir. L’enjeu du match semblait clairement tétaniser les deux équipes qui n’arrivaient pas à réellement se lâcher. Résultat, très peu d’occasions franches et des attaquants assez isolés du reste de l’équipe. Mais juste avant la mi-temps, le match a basculé. Mohamed Salah tombait tout seul sur le terrain et sortait sur blessure, probablement musculaire. Dans la foulée, le Ghana ouvrait le score grâce à Mohamed Kudus qui déclenchait une belle frappe en dehors de la surface.



L’Égypte perd Mohamed Salah

Un véritable coup de massue pour les Pharaons dans le dur et sans leur star pour la seconde période. Mais le Ghana, au retour des vestiaires, montrait un visage bien moins solide et concédait l’égalisation. Inaki Williams pensait remettre tranquillement à son gardien un ballon bien gagné par ses milieux. Mais sa passe était interceptée par Marmoush qui dribblait le gardien et égalisait (1-1, 70e).



Sur l’engagement, les Black Stars tentaient une offensive sur le couloir droit. Le centre d’Odoi trouvait Mohamed Kudus. L’attaquant de West Ham enroulait son tir qui, touché légèrement par un défenseur, trompait une nouvelle fois El Shenawy (2-1, 71e).



Le but de la victoire pour le Ghana ? C’est sans doute ce que croyait le sélectionneur ghanéen Chris Hughton. Mais son équipe était une nouvelle fois plombée par une erreur individuelle. Osman Bukari, qui venait juste d’entrée en jeu, s’en allait de manière étonnante dans sa propre surface. Il se faisait chiper le ballon par Marmoush qui n’avait plus qu’à servir Mostafa Mohamed qui égalisait (2-2).



Auteur d’une entrée catastrophique, Bukari était d’ailleurs remplacé quelques minutes après son entrée en jeu. Finalement, malgré des dernières occasions, le score ne bougera plus. L’Égypte accroche le nul et peut encore croire à la qualification. Il faudra battre impérativement le Cap-Vert lors du troisième match. Après sa défaite, le Ghana ne peut faire mieux que nul et jouera aussi une finale face au Mozambique.





Footmercato