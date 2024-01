CAN 2023 : le Nigeria s’impose (0-1) face à la Côte d’Ivoire

La Côte d’Ivoire s’est inclinée face au Nigéria (0-1) en match comptant la deuxième journée de la Coupe d’Afrique des Nations. William Troost-Ekong (1-0, 55e) a inscrit sur pénalty l’unique but de la rencontre.



Le Nigéria réalise la belle opération du jour avec cette victoire qui lui permet de se rapprocher un peu plus de la qualification. De son côté, la Côte d’Ivoire s’incline chez elle et devra impérativement s’imposer lors de la prochaine journée pour ne pas craindre un fiasco d’une élimination en poule. Et ce ne sera pas simple face à la Guinée Équatoriale, qui a battu (4-2) la Guinée-Bissau.



La Guinée Équatoriale occupe la première place du groupe A (4 pts + 2), le Nigeria (2e, 4 pts +1), la Côte d’Ivoire est troisième (3 pts +1) et la Guinée-Bissau qui occupe la dernière place du groupe (0 pts -4).

La troisième journée s’annonce très tendue dans ce groupe avec trois équipes qui peuvent prétendre à la première place.