CAN 2025 : Le Sénégal rationalise les dépenses pour les missions officielles

À l'approche de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025, qui se tiendra au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, le Sénégal met en place une nouvelle politique de gestion des délégations officielles. Cette refonte, actée lors d'une réunion de préparation présidée par la ministre des Sports, Khady Diène Gaye, vise à encadrer strictement les avantages accordés au personnel accompagnant les Lions de la Téranga.



Selon les informations de Source A, les membres de la délégation verront leurs conditions revues à la baisse. Les primes liées aux victoires de l'équipe sont supprimées. Par ailleurs, le montant des indemnités journalières est plafonné à 150 000 FCFA. Pour les agents dont l'hébergement est directement pris en charge par le ministère, cette indemnité forfaitaire est réduite à 50 000 FCFA. La durée des missions est également rationalisée, avec une limite fixée à 21 jours pour mieux contrôler les dépenses.



Les supporters officiels, le « 12e Gaïndé », sont aussi concernés par ce resserrement budgétaire. Le nombre de personnes prises en charge pour le tournoi est réduit, passant de 350 à 300 membres. Cette mesure a pour objectif d'alléger la charge financière liée au déplacement des supporters lors des compétitions majeures.



Ces nouvelles directives marquent une volonté affichée du gouvernement de plus de rigueur dans la gestion des missions sportives à l'étranger. L'objectif est de concentrer les ressources sur les priorités, tout en maintenant l'ambition d'une préparation optimale pour les Lions en vue de la CAN 2025.