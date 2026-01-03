CAN 2025: coup de chaud, cauchemar mondial, fiasco... Le lourd passif entre la Tunisie et le Mali

C'est un match que le malheureux Moussa Sissako n'est pas près d'oublier. Jamais le Mali n'avait été aussi proche d'un billet pour la Coupe du monde de football. Après un brillant parcours, les Aigles se retrouvent face à la Tunisie pour une double confrontation dont l'enjeu est l'un des cinq tickets africains pour le Mondial au Qatar. Le 25 mars 2022, le Mali accueille donc les Tunisiens.



Au Stade du 26 mars, à Bamako, le jeune Moussa Sissako, 21 ans, vit un calvaire. D'abord, le défenseur central envoie une passe en retrait trop forte vers son gardien... et le ballon termine sa course au fond des filets. Un but gag inscrit contre son camp à la 36e minute, suivi par une expulsion directe quatre minutes plus tard.



Le Mali ne s'en relève pas. La Tunisie l'emporte à l'aller à Bamako (1-0), et les deux équipes restent dos à dos au retour à Tunis (0-0). Les Aigles de Carthage valident ainsi leur qualification pour le Mondial 2022. Moussa Sissako, lui, n'a plus joué sous le maillot malien depuis ce désastre.



Tom Saintfiet, le sélectionneur du Mali, a déclaré, à la veille du huitième de finale, que le souvenir de ce match éliminatoire ne hante pas son groupe : « Il y a beaucoup de nouveaux joueurs dans l'équipe. On l'a renouvelée, il y a beaucoup de jeunes joueurs qui font leurs débuts. (...) C'est dommage pour le Mali de n'avoir pu être à la Coupe du monde 2022. Mais c'est du passé. Maintenant, on joue la CAN avec une nouvelle équipe, une nouvelle structure, un nouvel entraîneur. Et on doit tout faire pour rester dans le tournoi. »



Le coup de chaud de l'arbitre Sikazwe – CAN 2022

Les images ont fait le tour du monde et suscitent encore des moqueries. Pourtant, quand on sait ce qui est arrivé à Janny Sikazwe, il n'y a pas vraiment de quoi rire. L'arbitre zambien a été le personnage principal de ce Tunisie-Mali, premier match du groupe F de la CAN 2022 au Cameroun, à Limbé.



Sur le terrain, les Maliens mènent depuis la 48e minute et un penalty marqué par Ibrahima Koné. Les Tunisiens, eux, essayent de recoller au score alors que le temps s'égrène. Et d'un coup, à la 85e minute... coup de sifflet final. L'arbitre M. Sikazwe décide de renvoyer tout le monde aux vestiaires trop tôt. Immédiatement, les Aigles de Carthage protestent, et après un temps de flottement, le match reprend... pour être à nouveau arrêté à la 89e minute par un Janny Sikazwe complètement perdu ! La colère des Tunisiens n'a pas d'effet sur l'homme au sifflet, sorti du terrain sous protection.



Une quarantaine de minutes plus tard, le match semble prêt à reprendre, avec un assistant de M. Sikazwe pour officier en arbitre principal cette fois. Mais les Maliens ne veulent pas revenir sur le terrain, et leur victoire (1-0) est entérinée malgré une réserve tunisienne. Il sera révélé que Janny Sikazwe a été victime d'une insolation durant le match, d'où sa confusion évidente au moment de siffler la fin du match.