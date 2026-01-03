Les États-Unis "dirigeront" le Venezuela en attendant une transition "sûre", assure Trump

Le président Nicolás Maduro a été "capturé et exfiltré" du Venezuela après une intervention militaire d'envergure des États-Unis dans la nuit de samedi à dimanche.

Au cours d'une conférence de presse depuis sa résidence de Mar-a-Lago, en Floride, Donald Trump a affirmé que les États-Unis "dirigeraient" le pays jusqu'à ce qu'une transition politique "sûre" puisse avoir lieu.



Donald Trump s'est dit prêt à faciliter une "transition pacifique" au Venezuela. "Nous allons gérer le pays tant qu'ils ne vont pas assurer une transition sûre et judicieuse. (...) Il faut liberté, paix et justice pour ce grand peuple vénézuelien", a-t-il poursuivi, assurant se soucier du "bien de la population". "Nous allons rester aussi longtemps, (...) nous allons gérer le pays tant qu'il n'y aura pas de transition", a-t-il ajouté, accusant les autorités vénézuéliennes d'avoir "profité du pays".



Il a aussi promis que les compagnies pétrolières américaines se rendraient sur place pour "réparer l'industrie" et "faire de l'argent".