CAN Masculin Rugby à XV : le Sénégal mené à la mi‑temps par la Namibie (7-17)

Dans un affrontement captivant de la Coupe d’Afrique masculine de rugby à XV, la Namibie prend l’avantage sur le Sénégal, mené 17 à 7 à la pause.



La Namibie, favorite de la rencontre, a imposé son rythme dès le coup d’envoi. Grâce à un pack performant et une conquête solide en mêlées, elle a d’abord marqué deux essais rapides, convertis dans la foulée, pour ouvrir le score.



Malgré la pression adverse, le Sénégal a su réagir au cours de la première moitié. Après plusieurs tentatives infructueuses, sa persévérance a été récompensée par un essai en force le long de la ligne, suivi d’une transformation. Une lueur d’espoir à corriger toutefois : l’équipe devra densifier son jeu en défense pour contenir les Namibiens au retour des vestiaires.



Pour le Sénégal, la seconde période est cruciale : il faudra imposer davantage de discipline, moins de fautes, et davantage d’agressivité en conquête pour espérer renverser la situation.



Le suspense reste entier au cœur de cette CAN Rugby à XV, et tout est encore possible pour le Sénégal !, rapporte Wiwsport.