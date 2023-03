CAN U20: Le Nigéria s’offre la médaille en bronze en écrasant la Tunisie (4-0)

Le Nigeria termine sa campagne dans cette édition 2023 de la CAN U20 sur une bonne note. Face à la Tunisie à l’occasion du match de la troisième place ce vendredi, les Flying Eagles se sont imposés sur score fleuve de 4 buts à 0, a informé Caf Oneline.



Une large victoire des Nigérians, qui ont nettement dominé la Tunisie pour l'emporter sur le score de 4 à 0. Dominateurs dès les premières minutes, les hommes de Ladan Bosso ont rapidement fait la différence lorsque Ibrahim Muhammad, seul au second poteau, n'avait plus qu'à marquer dans le but vide (9ème).

A la 46e, Ahmed Abdullahi inscrit le but du break. En seconde période, Jude Sunday s’offre un doublé et porte haute le Nigeria.



De son côté, la Tunisie pourra se consoler avec sa qualification pour la Coupe du monde de la catégorie, qui aura lieu en Indonésie.