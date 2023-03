CAN U20 : la Gambie étrille le Sud Soudan se qualifie en demies et au Mondial

La Gambie a étrillé le Sud Soudan (5-0), ce vendredi, en quart de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) des moins de 20 ans. Comme le Sénégal et la Nigéria, la Gambie se qualifie pour les demi-finales de la Coupe du monde qui aura lieu au mois de mai en Indonésie.



La Gambie affrontera le Nigéria en demi-finale. Le Sénégal défiera le vainqueur de la rencontre de ce vendredi entre le Congo et la Tunisie (17h00 GMT).