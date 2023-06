CAN U23 : le Maroc défie la Guinée d’entrée

La Coupe d’Afrique des moins de 23 ans débute ce samedi 24 juin au Maroc jusqu’au 8 juillet. Huit (8) équipes vont se disputer les trois (3) places qualificatives directement aux Jeux olympiques 2024. L’équipe nationale du Maroc ouvre le bal contre la Guinée.



Après avoir accueilli notamment la CAN féminine à l’été 2022 puis la Coupe du monde des clubs de la FIFA en début d’année, le Maroc, candidat à l’organisation de la Coupe du monde 2030 aux côtés de l’Espagne et du Portugal, organise donc une nouvelle compétition. Celle-ci s’ouvre ce samedi par un match entre le pays-hôte et la Guinée, à Rabat.



Ce match entre le Maroc et la Guinée, à l’occasion de la première journée de la phase de poules de la CAN U23, promet d’être passionnante.



La première journée de la poule A sera clôturée, le dimanche avec l’affiche opposant le Congo et le Bénin. Dans le groupe B, l’Egypte fera face au Niger, tandis que le Mali défiera le vainqueur de la première édition le Gabon.