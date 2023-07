CAN féminine 2024: la date du tirage des éliminatoires dévoilée

Le Comité Exécutif de la Confédération Africaine de Football a dévoilé mardi la date du tirage au sort de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations Féminine 2024 et les éliminatoires de la Ligue des Champions Féminine CAF Côte d'Ivoire 2023.



Le voyage vers la 15e édition de cette compétition qui se jouera au Maroc commencera à Rabat cette semaine avec le tirage au sort des éliminatoires. La cérémonie aura lieu mercredi 05 juillet 2023 à 18h00 heure locale (17h00 GMT) en direct sur les plateformes numériques de la CAF et sur CAF TV.



En plus de la CAN, la CAF va procéder au tirage au sort de la Ligue des Champions Féminine de la CAF le même jour. Ce tournoi qui en est à sa troisième édition se tiendra en Côte d’Ivoire en 2023.



Les dates seront confirmées prochainement. Elle est la première compétition continentale de clubs féminins sur le sol africain.