CAN2019 : 6 ans après Bata, l’heure de la vengeance a sonné pour les « lions » !

Face au « Nzalang Nacional » de la Guinée Equatoriale , les « Lions »du Sénégal considérés comme les principaux favoris du tournoi y ont laissé leur crinière. Dès l’entame de la compétition, ils s’étaient inclinés face à la Guinée Equatoriale (2-1) sortie vainqueur dans l’antre de Bata. Cette désillusion est, depuis lors, restée au travers de leur gorge.



Impuissants avec leur sélectionneur du temps d'Amara Traoré, Papiss Demba Cissé et ces coéquipiers ont très tôt pris la porte de la sortie parce qu’après trois matches au premier tour, ils n'ont enregistré aucune victoire.



Partie pour «gagner quelque chose» selon Amara Traoré ; «atteindre les demi-finales» avait plafonné la Fédération sénégalaise de football, alors que le département des Sports demandait le trophée, au finish, rien de ces différents objectifs ne seront atteints par la bande à Mamadou Niang.



Aujourd’hui une déconvenue au goût amer pour une sélection sénégalaise considérée pourtant comme un véritable favori dans cette 28ème édition.



6 ans après, cette monumentale désillusion, le Sénégal se retrouve encore une fois à la terre «maudite » Bata, où il fera face à la Guinée Equatoriale ce samedi 17 novembre 2018, match comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2019.



Les protégés d'Aliou Cissé comptent bel et bien venger leur frères de 2012 comme l’indique le latéral droit du Sénégal Lamine Gassama. « La guinée Equatoriale rappelle un mauvais souvenir, Car on n'avait pas un bon parcours. On a toujours ce gout amer quand on vient ici. Et nous comptons aborder ce match avec beaucoup de sérieux et de sérénité », prévient le joueur.