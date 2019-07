CAN2019: possible duel entre Hervé Renard et Aliou Cissé en quart de finale

Les huitièmes de finale de la CAN 2019 de football vont démarrer ce vendredi. Le Maroc va en découdre avec le Bénin à 16 heures avant Sénégal vs Ouganda à 19 heures. Le Maroc s'avance en favori face au Bénin; mais son sélectionneur Hervé Renard s'est montré prudent avant le match, malgré les trois victoires obtenues en poule. "Je ne suis pas satisfait de notre premier tour, on doit aborder les matchs en étant plus concentrés", a-t-il notamment déclaré.



Le Sénégal, peu convaincant depuis le début de la compétition, tentera de montrer un visage plus séduisant face à l'Ouganda. D'ailleurs, en conférence de presse avant match le selectionneur Aliou Cissé s'est montré prudent face à son adversaire de ce jour. "C’est une équipe très costaude défensivement en place avec deux lignes de quatre qui pressent beaucoup".



Toutefois, le numéro 10 de l'équipe nationale du Sénégal, Sadio Mané se veut plus décisif pour cette rencontre face aux "Crânes “ : "Honnêtement, je pense que ça va être un très bon match. C’est une équipe qui joue très bien au ballon, très endurant. Mais, avec tout le respect que je leur dois, si on est incapable de battre l’Ouganda, je pense qu’on n’a pas notre place dans cette Can", avait -il déclaré sur Canal + après leur victoire face au Kenya (3-0).



En cas de qualifation des deux équipes, Hervé Renard et Aliou Cissé vont s'affronter en quart de final. Lors des CAF awards édition 2018, alors que beaucoup attendaient de voir Aliou Cissé sacré meilleur entraîneur africain de l’année, le jury a choisi le sélectionneur du Maroc, Hervé Renard au détriment du coach des Lions du Sénégal. L’entraîneur français a dédié ce titre à feu Bruno Metzu ancien sélectionneur national du Sénégal.