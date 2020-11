CESE : Aminata Touré dépose ses rapports d’activités ce vendredi et fera face à la presse

Il n’y aura pas de passation de service entre Aminata Touré et Idrissa Seck ce vendredi. L’ex-présidente du Conseil économique social et environnemental va déposer ses rapports d’activités ce vendredi et fera une déclaration devant la presse dans la matinée.



L’opposant Idrissa Seck a été nommé par le décret dimanche dernier, président de cette institution, en remplacement de Aminata Touré. Les rapports entre les deux personnalités politiques ne sont pas très bon, si on sait que la présidente sortante tenait des propos aigres à l’endroit de son successeur qui avait contesté les résultats de la présidentielle du 24 février 2019, où il est arrivé deuxième.