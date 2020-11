CESE : Idrissa Seck lance une fouille contre son prédécesseur Aminata Touré

Le nouveau président du Conseil économique, social et environnemental, Idrissa Seck qui devrait être installé jeudi dans ses nouvelles fonctions, a préféré différer la cérémonie d’une semaine. Pour cause, il a lancé une procédure de vérifications nécessaires dans la gestion de son prédécesseur, Aminata Touré.



Selon des informations de L’Observateur, l’allié de Macky Sall qui passé deux journées (dimanche et lundi) à recevoir ses militants dans sa résidence du Cyber campus de Thiès, a dépêché une mission de vérification au CESE pour fouiller dans la gestion de Aminata Touré.



« Sans passation de service et faute d’avoir trouvé sur place une situation claire, aussi bien sur le plan financier qu’administratif, le président Seck, qui évite tout polémique avec les membres de l’équipe sortante, a décidé de faire un audit de la gestion de son prédécesseur », a confirmé un membre de la mission à nos confrères.



Il ajoute : « Certes, il n’y a pas une passation de service directe dans cette institution. Toutefois, le président sortant fait le point de la situation signée et datée les documents au président entrant par le biais du Secrétaire général. Mais cela n’a pas été fait. C’est pourquoi nous sommes en train de faire l’état des lieux du Cese ».