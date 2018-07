CM2018-1/2 finale: la France, "6ème pays africain" contre la "Belgique congolaise"

L’histoire va-t-elle se répéter pour la France avec cette nouvelle génération de blanc-black-beurre, comme lors de son premier et unique à domicile en 1998, s’interroge le quotidien sportif Stades.

En tout cas entre la France et l’Afrique, c’est une longue histoire … depuis la colonisation à nos jours, l’Hexagone se transforme peu à peu en une Afrique en miniature. Et cela se traduit par la présence massive des joueurs d’origines africaines dans plusieurs sélections nationales sportives, toutes disciplines confondues.



La France, "6éme nation africaine"

Si tous les représentants africains sont hors courses, certains représentants ironisent en surnommant cette sélection française la 6éme nation africaine. Car ils sont plus de 14 joueurs sur les 23 convoqués par Didier Deschamps à avoir des descendances liées à ce continent de l’humanité.



Belgique, les "diables rouges" danseront-ils la Rumba… ?

De même du côté des diables rouges on retrouve également une forte communauté africaine, avec une grande présence de la République démocratique du Congo, ancienne colonie Belge. Ils sont cinq joueurs originaires de la RDC sous la tunique Belge : Romelu Lukalu, dont le père a été international congolais), Vincent Kompany, Dedryck Boyaté, Youri Tielmans, et Michy Batshuayi, au son de la rumba.