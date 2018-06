CM2018 : Khadim Ndiaye répond à ses détracteurs

Sous le feu des critiques après le match nul ( 2-2) des « Lions » face aux "Samouraïs bleus" le dimanche dernier à l’occasion du deuxième match de groupe du Sénégal à l’occasion de la deuxième journée de la Coupe du monde Russie 2018, Khadim Ndiaye a réagi sur son compte Instagram pour répondre à ses détracteurs .Le gardien des « Lions » a publié un message qui témoigne sur son état d’esprit. Mais, également des commentaires qui lui apportent du soutien. Selon plusieurs observateurs et autres supporters qui se sont exprimés à travers les réseaux sociaux et la presse, Khadim Ndiaye a commis une erreur de jugement lors du second but japonais. Il a mal apprécié la trajectoire du ballon et a ainsi raté sa sortie.