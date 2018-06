CM2018 : Mbaye Niang « Quand on joue pour Sénégal, on se donne à 120% »

Elu homme du match face à la Pologne, Mbaye a réalisé un match complet et a marqué le deuxième but des « Lions » devant les Polonais. Mais, l’attaquant sénégalais trouve sa performance normale car indique-t-il « Si on joue pour l’équipe nationale du Sénégal, on se doit de donner 120% de notre potentiel ».



Le sociétaire de Torino d’ajouter « On défend un pays et quand le Sénégal gagne c’est tout un pays qui est heureux. A nous de travailler dur pour encore donner du sourire aux gens du pays ».



Malgré sa belle prestation, le joueur estime que c’est le groupe qui a bien joué. Il dit ne pas se focaliser sur la passé.

« Ma prestation, dont vous parlez est le travail de tout un groupe. Il ne faut pas baisser les bras et il faut continuer à travailler. Rien n’est encore acquis, il faut continuer à bosser pour accomplir notre objectif », a-t-il laissé entendre.



Et pour le prochain match face au Japon ce dimanche pour le compte de la deuxième journée du groupe H dans cette Coupe du monde, Niang indique que les Samouraï bleus regorgent de qualités, mais lui et ses coéquipiers seront prêts pour affronter cette équipe japonaise.

« C’est une bonne équipe. Après, nous, on se prépare et on aura le temps d’étudier cette équipe du Japon qui a des qualités », a conclu l’ancien milanais.

Avec Stades