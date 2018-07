CM2018 : le Sénégalais Malang Diédhiou dans le dernier carré

La Commission des arbitres de la Fifa a sélectionné 17 arbitres, 37 assistants et 10 assistants vidéo pour le dernier carré de la coupe du monde de la Fifa, Russie 2018, écrit l’instance dirigeante du football mondial.



Sur le dernier carré, il faut comprendre les deux demi-finales, le match de classeement (3-ème place) ou la finale. Et, concernant les demi-finales devant opposer ce mardi la France à la Belgique et mercredi l’Angleterre à la Croatie, les arbitres sénégalais n’ont pas été retenus.



Au sujet du dernier carré, la FIFA ajoute : "Etant donné le faible nombre de matchs restant à disputer et les équipes encore qualifiées, l’effectif des arbitres encore présents à Russie 2018 a été réduit".

Les officiels désignés pour ce dernier carré sont : Alireza Faghani de l’Iran (Asie), Malang Diédhiou du Sénégal (Afrique), Mark Geiger des USA et Cesar Arturo Ramos Palazuelos du Mexique pour la zone CONCACAF (Amérique centrale), Andres Cunha (Uruguay) Nestor Pitana et Sandro Ricci (Brésil) pour l’Amérique du Sud et pour l’Europe, les arbitres centraux retenus sont le Turc Cuneyt Cazkir, le Néerlandais Bjorn Kuipers, le Serbe Milorad Mazic et l’Italien Gianluca Rocchi.