CM2018 : les craintes de Cuadrado face aux « Lions »

C’est une finale qui se profile ce jeudi entre le Sénégal et la Colombie pour le compte des derniers matchs de poule du groupe H. La Colombie a besoin d’une victoire pour se qualifier au second tour alors que le Sénégal passera aux huitièmes de finale avec un point.



Les deux équipes comptent à leurs seins de grands joueurs qui se vouent mutuellement un grand respect. C’est le cas de l’ailier colombien Guillermo Cuadrado qui a émis ses craintes face aux « Lions » en conférence de presse ce mardi. Il avertit ses coéquipiers des qualités de l’équipe sénégalaise qui selon lui dispose de joueurs très forts et rapides.



« Il faut aborder ce match avec une plus grande responsabilité, avoir le même désir de vaincre et le même caractère. Nous savons qu’ils sont très forts et rapides, nous devons être attentif à cela », a prévenu le turinois.