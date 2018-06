COS Petro Gaz- La Société civile répond à Macky Sall : "nous n'allons pas servir de faire-valoir"

La Société civile ne crache pas sur la proposition du président de la République d'intégrer le COS Petro Gaz, mais elle refuse d'y être pour redorer l'image de cette structure. Le président de la Coalition nationale, "Publiez ce que vous payez", Ibrahima Sory Diallo a par ailleurs fait savoir au chef de l'Etat que le code de conduite qu'il impose aux membres de la Société civile, à savoir taire certaines informations est mal placée. Selon lui, les responsables qui composent la Société civile sont assez matures.



"Nous lui remercions pour sa bonne disposition. Mais nous pensons que cette condition (le devoir de réserve sur certaines questions) n'est pas opportune. Parce que si nous avons atteint un certain niveau d'intervention, c'est que nous avons fait preuve de responsabilité", a-t-il dit avant de mettre en garde Macky Sall :

"Interagir avec l'Etat dans une instance comme le COS Petro Gaz nécessiterait d'abord qu'on prenne conscience du rôle qu'on jouera là-bas. (...) Est-ce que la loi qui met en place le COS Petro Gaz nous permet d'agir (...) Seulement, quelle que soit la position qu'on va occuper, on va garder notre dignité. On ne va laisser nous faire museler et on ne va pas servir de faire-valoir, lorsque ce sont les intérêts de la nation sont en jeu", a-t-il déclaré sur la Rfm.