COVID-19 : 1 million de morts dans le monde

Un million de vies ont été fauchées par le nouveau coronavirus, à la date du 29 septembre selon les chiffres reçus par l’Organisation mondiale de la Santé (Oms). Selon les mêmes données, les Etats-Unis restent le pays le plus touché de la planète (plus de 7 millions de cas), suivis de l’Inde (plus de 6 millions de cas) et du Brésil (plus de 4,7 millions de cas). Ces trois pays concentrent plus de la moitié des cas mondialement recensés. Six des 12 pays les plus touchés sont en Amérique latine. Le Brésil, la Colombie, le Pérou, le Mexique, l’Argentine et le Chili totalisent plus de 8,2 millions de cas confirmés.



En Europe occidentale, l’Espagne est le pays plus touché (plus de 716.000 cas), suivi de la France (plus de 514.000 cas) et du Royaume-Uni (près de 435.000 cas). En Afrique, l’Afrique du Sud compte le plus grand nombre d’infections (plus de 670.000 cas) suivi du Maroc (plus de 117.000 cas) et de l’Egypte (plus de 102.000 cas). En termes de décès liés à la Covid-19, les Etats-Unis sont le pays le plus touché (plus de 203.000 soit un cinquième des morts dû au virus dans le monde), suivi du Brésil (plus de 141.000 morts) et de l’Inde (plus de 95.500 morts).



Près de la moitié des décès dans le monde (plus de 478.000) a été recensée dans cinq pays des Amériques (Etats-Unis, Brésil, Mexique, Pérou, Colombie). Les quatre pays d’Europe occidentale les plus touchés (Royaume-Uni, Italie, France et Espagne) totalisent plus de 140.600 décès.