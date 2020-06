COVID-19: Ce qu’on sait sur les nouveaux cas positifs et les malades déclarés guéris

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a annoncé, ce vendredi, 164 nouveaux cas positifs au coronavirus. Selon les informations exclusives de Libération online, les 120 ont été détectés dans la région de Dakar. Le reste des cas provient des districts de Fatick (6), Diourbel (1), Khombole (2), Mbour (3), Popenguine (1), Thiès (2), Touba (4), Tivaouane (12), Ziguinchor (11), Mékhé (1) et Thiadiaye (1).



Concernant les 72 malades déclarés guéris, Libération online a appris de sources autorisées qu'ils étaient suivis à Fann (2), Malte-Dakar (1), Dalal Jaam (4), Diamniadio (4), Principal (3), Dantec (3), Clinique Golf Dakar (1), Guéréo (8), Novotel (22), Thiès (8), Kaffrine (3)- le foyer est éteint-, Matam (1), Sédhiou (4), Louga (1), Hangar des pèlerins (2) et Touba (5).