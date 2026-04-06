Grève des transporteurs : Aminata Touré invite les parties à un «esprit de dépassement et de consensus»

La superviseure de la coalition « Diomaye Président », Aminata Touré, a réagi à la grève des transporteurs qui secoue le Sénégal, lors d’une remise d’ambulance médicalisée aux populations de Bambey, par Alioune Penda Diouf, opérateur économique et figure politique. Haut représentant du président de la République, Aminata Touré a invité les deux parties notamment les transporteurs et le ministre du transport Yankhoba Diémé « à faire preuve d’esprit de dépassement et de consensus ».



« J’invite toutes les parties à faire preuve d’esprit de dépassement et de consensus. Appelez nos parents transporteur à faire preuve de compréhension, mais le gouvernement également à faire des pas en direction des transporteurs pour mettre fin à la grève », a-t-elle soutenu. Aminata Touré a indiqué que la grève « a un impact extrêmement difficile sur les populations qui ne peuvent pas se déplacer, ne pas aller au travail ».



Elle a été interpellée sur cette question par Alioune Penda Diouf, qui lui a demandé d’exhorter le Président Bassirou Diomaye Faye à régler lui-même la situation des transporteurs. « Nous avons également entendu un certain nombre de doléances, notamment la route Batal d'à peine 4 kilomètres, mais puisqu'elle n'est pas faite, il faut faire un grand détour de 20 kilomètres pour y aller, ce qui pose des problèmes également pour l'évacuation », a-t-elle déclaré.