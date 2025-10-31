Réseau social
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Cameroun: Issa Tchiroma Bakary annonce un nouveau plan d'action
Au Cameroun, dans une nouvelle vidéo publiée tôt ce vendredi 31 octobre, Issa Tchiroma Bakary annonce un nouveau plan d'action dans son bras de fer avec le pouvoir de Yaoundé. Le candidat déclaré deuxième de l'élection présidentielle du 12 octobre a appelé à des villes mortes sur l'ensemble du pays pour les journées du 3, 4, et 5 novembre. Issa Tchiroma a aussi indiqué avoir été exfiltré de sa résidence où il était retranché depuis plus de trois semaines par des « soldats loyalistes », selon son expression, et conduit dans un lieu sécurisé où il est désormais sous leur protection.
RFI

Vendredi 31 Octobre 2025 - 09:24


