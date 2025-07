Cameroun : Marc Brys démissionne pour salaires impayés, la Fecafoot prend acte

Marc Brys n'est plus le sélectionneur du Cameroun. La Fecafoot a annoncé mercredi dans un communiqué la démission du Belge de 63 ans, qui avait remplacé Rigobert Song en avril 2024 malgré le désaccord de la Fédération camerounaise.



« La Fédération camerounaise de football prend acte de la rupture unilatérale de cette relation contractuelle. Dans sa préoccupation constante de sauvegarder les intérêts du Football Camerounais, la Fecafoot a saisi les autorités publiques compétentes pour l'élaboration et la mise en oeuvre en urgence d'une réponse coordonnée visant à circonscrire l'impact de cette vacance à la tête de l'encadrement technique de notre équipe nationale », peut-on lire dans le communiqué.



Brys, qui entretient une relation tendue avec le président de la Fecafoot Samuel Eto'o, a adressé lundi une lettre au ministère des sports camerounais (qui finançait son poste) pour informer de sa démission. Il invoque le non-paiement des salaires pour lui et son staff.



Dans cette lettre consultée par Reuters, l'entraîneur a déclaré avoir pris la « décision de résilier unilatéralement ledit contrat pour motif valable, en raison du non-paiement de ma rémunération et de celle de mon staff depuis plus de 60 jours ».