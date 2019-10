Cameroun: des dizaines de morts après un glissement de terrain à Bafoussam

Au moins 34 personnes sont mortes dans un glissement de terrain à Bafoussam, dans l'ouest du Cameroun. Le drame s'est produit dans la nuit de lundi à mardi. Les opérations de secours sont toujours en cours pour tenter de retrouver les disparus.





Selon plusieurs témoignages recueillis sur place, la terre a craqué dans ce quartier situé dans l’arrondissement de Bafoussam IIIe, autour de 22 heures. Il s’ensuivit un fort écoulement de boue qui a surpris plusieurs riverains, dont certains s’apprêtaient à aller au lit. De nombreuses habitations ont été ensevelies et des dizaines de personnes prises au piège.



Ce n’est que ce mardi matin que les premiers secours ont commencé à s’organiser en raison des fortes précipitations qui s’abattent sur la ville depuis plusieurs jours et qui rendent difficile l’accès aux lieux du drame. Selon un dernier bilan donné par le maire de Bafoussam III, 34 corps ont déjà été extraits des décombres, alors qu’une cinquantaine de personnes sont annoncées disparues.



Les opérations de secours se poursuivaient ce mardi après-midi, mais les pompiers auraient toujours autant de mal à accéder sur le site. La terre est argileuse et la zone très accidentogène, a renseigné l’un d’eux.



Le ministre de la Décentralisation et du Développement local, qui se trouve dans la ville, s’y est rendu en compagnie du gouverneur. Il a promis une aide urgente de 5 millions de francs CFA pour aider au déguerpissement et en soutien aux victimes. La zone impactée par ce drame située entre deux collines est traversée par une vallée marécageuse.