Cameroun: le «Monsieur Afrique» américain Tibor Nagy rencontre Paul Biya

L'audience que certains annonçaient houleuse au regard des critiques formulées ces dernières semaines par le « Monsieur Afrique » des Etats-Unis s'est déroulée dans une ambiance plutôt sereine, les deux parties ayant mis les formes pour détendre l'atmosphère. Les questions politiques qui dérangent ont néanmoins été abordées, notamment la situation des droits de l'homme et la crise anglophone.



L’échange entre Paul Biya et Tibor Nagy a duré près d'une heure. Il aura été « franc, direct et honnête », ainsi que l'a brièvement résumé l’hôte du Cameroun sur le perron du palais présidentiel, sans toutefois trahir le secret des discussions, insistant sur le fait que « les conversations diplomatiques sont confidentielles ».



Le diplomate américain a aussi livré quelques impressions empreintes d'amabilité et d’égard a l'endroit de Paul Biya, dont il a dit apprécier les connaissances et la sagesse.



Alors que certains s’étonnaient déjà de ce discours convenu dans le cadre aseptisé face a des journalistes des médias d'Etat, Tibor Nagy a apporté quelques heures plus tard des précisions via des tweets sur le contenu de ses échanges avec Paul Biya.