Cameroun: les grands électeurs se rendent aux urnes pour les élections régionales

Ce dimanche matin, quelques grands électeurs sont déjà venus voter, rapporte notre envoyée spéciale, Jeanne Richard. Fouille de sécurité, port du masque, désinfection des mains et prise de température sont obligatoires avant de pouvoir voter, un protocole strict alors qu’en ville plus personne ne pratique les mesures de distanciation. Chacun touche, conformément à la loi, une indemnité de 50 000 francs pour ce vote.



Dans l’école publique de Bastos à Yaoundé, où RFI se trouve, seuls les conseillers municipaux viennent voter. Les bureaux de vote des chefs traditionnels se trouvent dans un autre lieu.



Rappelons qu’au niveau de chaque région, 70 conseillers régionaux sont issus des partis politiques et sont élus par les conseillers municipaux et 20 conseillers régionaux issus de la chefferie traditionnelle sont élus par leurs pairs.