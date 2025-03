Cameroun : un décès et une personne entre la vie et la mort lors d’une compétition de consommation de whisky en sachet

Peu après, le drame



C'est un événement que les organisateurs voulaient ludique et joyeux. Leur idée était de mettre en compétition les consommateurs de whisky, mais pas n'importe lequel, celui en sachet.Encouragés par une nuée de badauds, deux jeunes gens se sont portés candidats, chacun déterminé à boire autant de sachets que possible de ce whisky. À la clé, une récompense de 5 000 francs CFA. Le vainqueur réussira à en boire une vingtaine, lorsque le dauphin s'arrêtera à douze sachets.Quelques heures après, hélas, survient le drame. Le vainqueur est déclaré mort après qu'il se soit plaint de douleurs atroces au ventre, confieront ses proches. Le deuxième, dans un état critique, a été admis dans un hôpital où il reçoit toujours des soins.À préciser que le whisky en sachet, souvent distillé localement et dans des conditions douteuses sont un breuvage très prisé dans les milieux populaires et défavorisés.Ils font, en théorie, l'objet d'une interdiction de production et de commercialisation dans tout le pays, mais, dans la pratique, ils sont vendus, à petit prix, et surabondamment consommés, au vu et au su de tous.