Campagne 2019-Bounkiling : Macky Sall promet la construction d'une autoroute Kaolack-Bounkiling Le

Le candidat Macky Sall a appelé mardi 12 février les habitants de Bounkiling à voter pour lui le 24 février prochain. A l'en croire, sa réélection sera bénéfique à cette contrée d'autant plus qu’il envisage la construction de l'autoroute Kaolack-Bounkiling. A l'en croire, cette initiative sera une opportunité de booster l'agriculture, le secteur touristique, mais aussi le potentiel forestier.



Macky Sall qui est en pleine campagne pour sa réélection, rappelle qu'un a déjà construit dans ce département des routes, des écoles, entre autres.



Sur sa lancée, le Président sortant promet le réaménagement d'espace, en plus de ceux déjà effectués qui rendront Bounkiling autosuffisante en riz et éventuellement en exporter vers les autres régions du Sénégal, puisque des machines agricoles seront dépêchées sur place.