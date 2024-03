Campagne électorale: Bassirou Diomaye Faye promet de régler les préoccupations des Kaolackois

Kaolack (centre-ouest), a oublié son maire, Serigne Mboup qui est aussi candidat à la présidentielle. En effet, la population est sortie massivement pour accueillir le convoi de la Coalition Diomaye Président. Celui-ci est entré dans la ville aux environ de 5 heures du matin. Malgré l’heure tardive, l’ambiance était très festive. Des cris fusent de partout, des lampes torches allumées apportent la lumière dans la noirceur de la nuit.



Les mots « Diomaye, Diomaye, Diomaye », fusaient de partout. Bassirou Diomaye Faye, qui s’est adressé au public, est revenu sur son programme pour les cinq premières années de son mandat. Ainsi, il a reconnu le potentiel agricole, mais aussi celui lié au transport dans la région avec les Jakarta.



« Dakar, n’est pas le Sénégal. Kaolack va bénéficier d’une place privilégiée dans les réalisations de notre programme. Cette région est un carrefour économique et il faut le prendre au sérieux », a-t-il affirmé sous les acclamations de la foule.



Dans la mêlée, des jeunes tenant des pancartes, bouteilles à fumigène ont rempli la place. Il y avait également la présence des personnes âgées de même que des enfants. Face à eux, Bassirou Diomaye Faye a déclaré qu’il connaît les difficultés de la région.



« Ici, c'est le centre du Sénégal et pas seulement la région de Kaolack, on y cultive l'arachide si l'agriculture s'y développe la Sonacos redeviendra ce qu'elle était et permettra aux jeunes de travailler. Concernant la circulation beaucoup de camion provenant de Mali et qui traverse la région chaque jour il y a des accidents, et cela, c'est une faillite du gouvernement. »



Pour le leader de la Coalition Diomaye Président, « cette forte mobilisation l'argent ne le peut pas. On est passé partout au Sénégal, mais cette mobilisation est énorme. Si vous me confiez le pays, il sera dans des mains propres, capables, sûres et qui vont régler beaucoup de préoccupations de la population et un avenir radieux... », a-t-il lancé.