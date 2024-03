Campagne électorale: Bassirou Diomaye Faye promet des solutions concrètes pour la ville de Mbacké

Bassirou Diomaye Diakhar Faye a fait de fortes promesses lors du passage de sa caravane à Mbacké (centre-ouest) ce jeudi. Le candidat à l’élection présidentielle du 24 mars 2024 s’est engagé à améliorer la vie des populations s’il est élu président de la République.



Arrivé peu avant 2 heures du matin à Mbacké, la Coalition Diomaye Président a été accueilli par une foule immense, principalement des jeunes, qui l'attendait avec enthousiasme aux différents points de rassemblement prévus à savoir au rond-point Darou Salam, à la gare ferroviaire, à la station Elton et au boulevard Ndoyène où il a finalement fait sa déclaration.



Une bonne partie des militants et sympathisants sont venus de Touba, escortant son convoi sur plusieurs kilomètres en dansant et scandant des slogans en faveur de sa candidature.



Dans son discours, Bassirou Diomaye Faye a déploré la cherté du prix de l'engrais, affirmant que les cultivateurs doivent actuellement acheter des sacs d'engrais entre 20 000 et 30 000 francs CFA. Il a promis de résoudre ce problème s'il est élu président.

« Nous allons améliorer les semences pour la culture de l’arachide. L’engrais sera accessible parce que l’on ne peut pas avoir une usine qui produit du phosphate aux Industries chimiques du Sénégal (ICS) et à Ndendory et puis avoir un problème de cherté du prix de l’engrais pour les paysans », a-t-il affirmé.



Le candidat de la coalition Diomaye Président a également abordé la question de l'eau et de l'assainissement à Touba, critiquant l'incapacité du régime actuel à résoudre ces problèmes au cours de ses douze années au pouvoir. « C’est un manque de sérieux. Comment un ancien Premier ministre qui a eu plus de 12 ans pour agir et ne peut faire des promesses maintenant et les tenir ? Ce n’est pas possible, ne le croyez pas », a-t-il fustigé.



Face à cela, Bassirou Diomaye Faye a souligné l'importance du sérieux et de la volonté pour résoudre ces problèmes, affirmant que sa coalition possède ces qualités. « Nous pouvons le régler le plus rapidement possible, car ça ne demande que du sérieux et de la volonté alors que nous l’avons ».



La caravane a quitté Mbacké peu avant l'aube pour se rendre à Dahra Djolof.