Campagne électorale: Macky dégaine 3 milliards pour avoir un deuxième mandat

Pour obtenir un second mandat, le Président sortant a déployé les gros moyens. Avec sa coalition Benno Bokk Yaakaar (Bby), Macky Sall a mobilisé plus de 3,342 milliards pour financer sa campagne électorale, selon une information du journal L'AS. Une manne financière largement dépassée au regard de la part des sous-coalitions et individualités.



Pour le partage, ajoute nos confrères, les 557 comités électoraux communaux vont recevoir chacun, 6 millions Fcfa. Beaucoup d'entre eux ont déjà reçu leur budget des mains du Trésorier Abdoulaye Badji.