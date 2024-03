Campagne présidentielle : Ziguinchor accueille le retour de Ousmane Sonko

Ousmane Sonko est arrivé dans son fief ce samedi. Accompagné du candidat à la présidentielle Bassirou Diomaye Faye, le maire et leader du parti Pastef va faire son retour dans son village natal après 6 mois de détention.



Pour le septième jour de sa campagne, la Coalition Diomaye Président est sortie de Dakar et est bien arrivée à Ziguinchor (sud). Les deux hommes ont pris l’avion et se trouvent présentement à l’aéroport de Cap Skirring. Pour ce samedi, la Coalition a pour programme de sillonner Oussouye, Goudomp, Bignona et enfin Ziguinchor.