Campagne présidentielle : le meeting de clôture de la Coalition Diomaye Président aura lieu à Mbour ce vendredi

La Coalition Diomaye Président a démarré sa campagne pour l’élection présidentielle à Dakar et elle va la terminer à Mbour (centre). Après avoir sillonné plusieurs régions du Sénégal, villages et départements en 12 jours, la caravane est arrivée à Thiès ce vendredi vers 5 h du matin.



Provenant de Ourossogui, le coalition va clôturer sa campagne au Stade Caroline Faye de Mbour ce vendredi à 23h59.



Pour le moment Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko sont séparés chacun battant campagne de son côté. Ils se retrouveront pour le meeting de clôture qui devait se tenir à Dakar.