Candidature de Karim Wade : le Fpdr juge "irresponsable" ismaila Madior Fall

Un citoyen condamné à une peine de plus de cinq ans de prison ne jouit plus de ses droits politiques est civiques, a déclaré le ministre de la Justice Ismaila Madior Fall , samedi 9 juin sur le plateau de l'émission QG de la Tfm. Il s'exprimait à propos de la candidature de Karim Wade pour l'élection présidentielle de 2019.



Le Front patriotique pour la défense de la République (Fpdr) a fustigé cette intervention du garde des Sceaux dans un communiqué parvenu à PressAfrik. La Conférences des leaders parle de "propos particulièrement irresponsables de M. Ismaïla Madior Fall, ministre de la Justice, au sujet d’une prétendue « invalidité » de la candidature de M. Karim Wade, investi par le Pds".



Mamadou Diop "Décroix" et ses camarades affirment que "M. Fall s’est livré, à la télévision, à une interprétation aussi personnelle que manifestement erronée des dispositions du Code électoral, en indiquant clairement que, le moment venu, le Conseil constitutionnel ne ferait que valider cette interprétation"



Le Fpdr invite le pouvoir en place à respecter le droit inaliénable "des Sénégalais à choisir librement leur président en 2019"