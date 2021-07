Cap-Haïtien se prépare à accueillir les obsèques du président Jovenel Moïse

Dès ce mercredi, les stations du radio sont invitées à jouer uniquement des musiques de circonstance. La vente d'alcool est interdite, les boîtes de nuit fermées et des registres de condoléances sont ouverts dans 19 mairies de ce département du nord d'Haïti.



Jeudi, une messe dite patriotique sera chantée en la cathédrale de Cap-Haïtien, suivie d'une marche et d'une veillée. Cette journée, comme celle de vendredi, ont été déclarées fériées.



Pour l'heure, les services de la voirie s'activent. Chaque habitant est invité à nettoyer, voire à repeindre la façade de sa maison. Les hôtels sont déjà pleins. La mairie précise que des diplomates, des membres du gouvernement sortant et des amis du président sont déjà arrivés, certains de l'étranger.





Vendredi, les funérailles nationales se tiendront à quelques kilomètres du centre-ville, dans une résidence privée de la famille Moïse, là où est enterré le père du président.



Sa veuve, Martine Moïse, est déjà sur place. Elle prend part à l'organisation des obsèques depuis son retour de Floride, où elle était soignée pour ses blessures. Dans un communiqué, elle souligne que « la famille présidentielle souhaite prendre à sa seule charge les dépenses liées aux funérailles » et refuser tout « support financier du Trésor public ».