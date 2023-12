Capitaine Touré renonce à déposer son dossier de candidature au Conseil constitutionnel

L'ex-Capitaine de la Gendarmerie, Seydina Oumar Touré fait partie des centaines de candidats qui avaient retiré leurs fiches de parrainages à la Direction générale des élections en vue de participer à l’élection présidentielle du 25 février 2024.



Une décision qui était fondée, selon lui, « sur les objectifs que nous nous sommes fixés dans le cadre de l’Union Pour Un Sénégal Juste senegaal gü deggü (USJ) lancée juste aux derniers jours des retraits des fiches de parrainage ».



Cependant, dans un communiqué parvenu à PressAfrik, Capitaine Touré affirme: « nous vous informons par cette occasion que nous n'avons finalement pas déposer notre dossier de candidature au conseil constitutionnel pour des raisons liées à notre stratégie politique et citoyenne mais aussi et surtout aux valeurs pour lesquelles les sénégalais nous aiment et nous respectent »



Avant de remercier les Sénégalais pour leur confiance et tous ceux qui étaient disposés à faire de sa candidature la leur.



Pour ce qui s’agit de la suite, Capitaine Touré d’indiquer: « Dans les prochains jours et mois l’avenir de notre patrie sera mis à rude épreuve. Voilà pourquoi nous restons dans le combat politique aux côtés de la vraie opposition et appelons les Sénégalais à en faire autant en restant mobiliser et vigilant afin de faire respecter la loi et la volonté du peuple Sénégalais ».