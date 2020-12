Caricatures du Prophète: l’ambassadeur de la Turquie à Dakar s’attaque à la France et fait un portrait humain de Erdogan

« La France a complètement changé sa politique d’amitié et toutes ces caricatures fabriquées en France sont antireligieuses », a indiqué Ahmet Kavas, l’ambassadeur de la Turquie au Sénégal, ce dimanche sur le plateau du Jury du Dimanche.



Selon lui, les Français ont créé dans leur tête une image de l’islam qui leur est propre, définie par eux-mêmes. D’où les réactions du Président turc Erdogan. « il ne peut pas accepter qu’on caricature le prophète. Il réagit si on attaque son prophète. Erdogan exige le respect des valeurs des musulmans. La France depuis un quart de siècle essaie de créer un islam accepté par la France. Un chef d’Etat ne peut pas jouer avec les valeurs d’une communauté. Or, les français ont la coutume d’attaquer les valeurs religieuses des gens. C’est une habitude bien ancrée dans la tête de certains français ».



« Quand Erdogan voit un handicapé, il pleure »

« Quand il (Erdogan) voit un handicapé ou quand il voit une personne en difficulté, il pleure. Il n’a jamais publié une déclaration destinée au monde musulman pour dire qu’il est supérieur », a-t-il renseigné non sans insister sur l’incorrection qu’il y a d’attaquer le prophète ou le Coran.



« Attaquer les gens n’est pas une liberté d’expression. Il y a des millions de musulmans, on ne doit pas attaquer leurs croyances. Vous ne verrez jamais la Turquie s’attaquer aux valeurs chrétiennes, à celles des juifs ou à leurs croyances », à déploré Ahmet Kavas.